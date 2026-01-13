Haberler

Sobadan çıkan yangın, evi küle çevirdi

Adana'nın Feke ilçesinde kömür sobasından çıkan kıvılcımlar nedeniyle tek katlı bir evde yangın çıktı. Evin alevler içinde kalması sonrası itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra ev kullanılamaz hale geldi.

ADANA'nın Feke ilçesinde kömür sobasından kaynaklanan yangında alevlere teslim olan tek katlı ev küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Mansurlu Mahallesi Dere mevkisindeki tek katlı evde çıktı. Kömür sobasından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle Caner A.'ya ait tek katlı evde çıkan yangın, hızla büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Evi saran alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen evde soğutma çalışmaları devam ediyor.

