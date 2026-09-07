Adana'da komşusunu bıçakla öldüren sanığa verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Adana'da kavga ettiği komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığa, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezası verilmesi kararının gerekçesi yazıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince, 24 Eylül 2024'te Orhan Boyan'ı (37) bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan komşusu F.Y'ye (42) 2 Eylül'deki duruşmada verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, daha önce mahallede uyuşturucu satıldığı iddiası nedeniyle tartışan taraflar arasında olay günü kavga çıktığı belirtildi.

Kavgaya dahil olan Boyan'ın eşi D. Boyan'ın F.Y'ye sopayla vurduğu, bunun üzerine sanığın Orhan Boyan'ı bıçakladığı anlatılan kararda şu tespitlere yer verildi:

"Sanık ile maktulün aynı mahallede ikamet ettiği ve komşu oldukları, olay öncesinde taraflar arasında sanık F.Y'nin maktulün eşi müşteki D. Boyan hakkında mahallede 'laf çıkardığı' iddiasıyla kavga yaşandığı, olay günü sanığın evinden çıktığı sırada D. Boyan'ın elinde bulunan vileda sopası ile sanığın kafasına vurduğu, böylelikle ilk haksız hareketin müşteki tarafından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Tartışmayı duyan maktulün kapıya çıktığı ve eline aldığı vileda sopası ile sanığa vurduğu, sanığın Orhan Boyan'ı bıçakla öldürdüğü, sanık yönünden oluş ve kabule göre haksız tahrik koşullarının vuku bulduğu kabul edilmiş olup, tahrikin boyutu ve kullanılan silahlar arasındaki orantı da gözetilerek asgari oranda 'haksız tahrik' indirimi yapılarak F.Y'nin 'haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 24 Eylül 2024'te F.Y. ile karşı komşusu Orhan Boyan arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçakla yaralanan Boyan, kaldırıldığı Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan F.Y. tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Sanık, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince 2 Eylül'deki karar duruşmasında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA