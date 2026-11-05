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Adana'da Kızılay Haftası'nda Ekim sonu itibarıyla gönüllü sayısı 500 bini aştı

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Adana'da Kızılay Haftası'nda Ekim sonu itibarıyla gönüllü sayısı 500 bini aştı
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Adana'da Kızılay Haftası kapsamında Gençlik Meydanı'nda düzenlenen programda Türk Kızılay Genel Sekreteri Saygılı, gençlerin kurumun geleceğinde önemli sorumluluk üstlendiğini söyledi. Saygılı, Ekim sonu itibarıyla gönüllü sayısının 500 bini aştığını belirtti.

Adana'da Kızılay Haftası kapsamında program düzenlendi.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Yusuf Ramazan Saygılı, Gençlik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk Kızılayın geleceği için gençlerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini söyledi.

Daha güçlü bir Türk Kızılay bırakmak adına çalıştıklarını vurgulayan Saygılı, "Ekim sonu itibarıyla gönüllü sayımız 500 bini aştı. Dünden aldığımız terbiyeyle, görgüyle ve ahlakla hem bugünü, hem yarını planlıyoruz." dedi.

Türk Kızılay Şube Başkanı Halil Ahmet Çolak da kurumun dayanışmanın en önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirterek özveriyle görev yapan gönüllülere teşekkür etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu etkinlikte çeşitli şarkılar da seslendirildi.

Program, katılımcılara hediye verilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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