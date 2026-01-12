Haberler

Sokak ortasında silahlı saldırı anı kamerada: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde kız kaçırma nedeniyle husumetli olduğu öğrenilen bir kişinin tabancalı saldırısında 17 yaşındaki Muhammet Yeşil hayatını kaybederken, 50 yaşındaki Bekir Yeşil ağır yaralandı. Olayın ardından polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da oturdukları sitenin önünde 'kız kaçırma' nedeniyle husumetli olduğu kimliği öğrenilemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Muhammet Yeşil (17) öldü, Bekir Yeşil (50) ise ağır yaralandı.

Olay, gündüz saatlerinde Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Oturdukları sitenin önünde binmek için hafif ticari aracın yanına yaklaşan Muhmmet Yeşil ve Bekir Yeşil, kız kaçırma nedeniyle husumet yaşadığı ismi öğrenilemeyen kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Olay anı, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı 2 kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralılardan Muhammet Yeşil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Bekir Yeşil'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cinayet şüphelisini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmayı sürdürüyor.

Haber: Serhat GÜLER - Kamera: ADAHA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
