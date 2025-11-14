Adana'da Kısa Süreli Sağanak Yağış Zorluklar Yarattı

ADANA'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda su baskınları meydana gelirken, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Merkez ilçeler Seyhan ve Çukurova'da akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinin kuzeyinde başlayan kuvvetli yağış, güneyde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa, Barış ve Tellidere mahallelerindeki ara sokaklardaki iş yerlerinin önünde ise su birikintileri oluştu. Yağışın gece saatlerinde de süreceği bildirildi.