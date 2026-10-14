Adana'da kebapçıda şarja takılı cep telefonunu çalan şüpheli kameraya yakalandı

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ADANA'da bir kebapçıda şarja takılı cep telefonunun kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi'ndeki bir kebapçıda meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri çalışanı cep telefonunu şarj olması için prize takarak masaya bıraktı. Bu sırada caddede yürüyen kimliği belirsiz şüpheli, şarja takılı telefonu fark etti. Çevresini kontrol ettikten sonra iş yerine giren şüpheli, telefonu şarjdan çıkarıp cebine koyduktan sonra uzaklaştı. Bir süre sonra telefonunun yerinde olmadığını fark eden çalışanın ihbarı üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Telefonun çalındığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı