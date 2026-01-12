Haberler

Kazada ikiye bölünen otomobilden mucize kurtuluş: 2 yaralı

Kazada ikiye bölünen otomobilden mucize kurtuluş: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarparak ikiye bölündü. Araçta bulunan iki kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, aydınlatma direğine çarptığı otomobil ikiye bölündü. Araç hurdaya dönerken, içerisinde bulunan 2 kişi kazadan şans yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, saat 01.40 sıralarında Adnan Menderes Bulvarı, Serap Aktaş Koşu Yolu yanında meydana geldi. Hamdilli istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Seval E. idaresindeki otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle iki bölünen otomobilin sürücüsü Seval E. ve yanında bulunan Çağatay D., araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekibinin müdahalesiyle çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi

Uzatmalarda tam 3 gol! İşte Süper Kupa'nın şampiyonu
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek

Komşu alev alev yanarken bu iddia tansiyonu iyice yükseltecek
300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı

300 yıllık hamamın içine girenler gördükleri karşısında dondu kaldı
Kayıp demans hastası yaşlı adamın bulunduğunda ilk sözü yürek burktu

Kayıp yaşlı adamın bulunduğunda ağzından çıkan ilk söz yürek burktu
Uzatmalarda tam 3 gol! El Clasico'yu kazanan Barcelona Süper Kupa'nın sahibi

Uzatmalarda tam 3 gol! İşte Süper Kupa'nın şampiyonu
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri

Sürpriz imza! Süper Lig devinden Al Nasr'a gitti
Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası

Real Madrid'den El Clasico öncesi skandal Arda Güler hatası