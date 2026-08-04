Haberler

Adana'da Alzheimer Hastası Yaşlı Adamın Cesedi Baraj Gölünde Bulundu

Adana'da Alzheimer Hastası Yaşlı Adamın Cesedi Baraj Gölünde Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 30 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Rasih Özmen'in cesedi, Seyhan Baraj Gölü'nün Çatalan Batı Köprüsü yakınlarında polis ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu bulundu. Özmen, elektrik faturasını ödemek için evinden ayrılmış ve bir daha dönmemişti.

Adana'da 30 Temmuz'dan bu yana kayıp olarak aranan 77 yaşındaki Alzheimer hastası Rasih Özmen'in cesedi bulundu.

Polis ve AFAD ekipleri, 30 Temmuz'da elektrik faturasını ödemek için ayrıldığı evine dönmeyen Özmen'in son olarak görüldüğü Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki arama çalışmalarını sürdürdü.

Seyhan Baraj Gölü'nün Çatalan Batı Köprüsü yakınlarındaki bölgede arama çalışması yapan ekipler Özmen'in cesedini buldu.

Merkez Seyhan ilçesinde kızıyla yaşayan Özmen elektrik faturasını ödemek için ayrıldığı evine dönmemiş, ailenin ihbarı üzerine polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu

Yer İstanbul'un göbeği! İnşaat anında durduruldu
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var

Mezarlık katliamında tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim

Aziz Yıldırım'dan o isimlere gözdağı: Eğer yalan yazarsanız...
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

Nizamiye kapısının önünde birbirlerine girdiler
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu