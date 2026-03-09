Haberler

'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp

'Hastaneye gidiyorum' diye evden çıkan Hatice 4 gündür kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 30 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Hatice Musabeyli, hastaneye gidiyorum diyerek evden çıktıktan sonra 4 gündür kayıp. Ailesi kayıp başvurusunda bulunurken, polisin araştırmaları sürüyor.

ADANA'da 'hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli'den (30), 4 gündür haber alınamıyor.

Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 7 yaşında bir kız çocuğu annesi Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı "Hastaneye gidiyorum" diyerek evden çıktı. Akşam saatlerine kadar eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Musabeyli için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde yeşil bir pardösü ile evden çıkan Musabeyli'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri bir evin ve iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Musabeyli'yi bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına 'iltica hakkı' vermesi çağrısı

İran milli kadın futbol takımına hiç beklenmedikleri bir yerden destek
Mbappe ve Ester bu kez kaçamadı

Ünlü çifti bu görüntü ele verdi!
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
ABD'nin B-52 bombardıman uçakları İngiltere'de

Trump'ın baskısına dayanamadılar! ABD'nin ölüm uçakları, Avrupa'da
Trump'tan Avustralya'ya İran milli kadın futbol takımına 'iltica hakkı' vermesi çağrısı

İran milli kadın futbol takımına hiç beklenmedikleri bir yerden destek
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu