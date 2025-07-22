Adana'da Kayıp 16 Yaşındaki Genç Kız Malatya'da Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 13 gündür kayıp olan 16 yaşındaki E.K., Malatya'da bulundu. Ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri genç kızı güvenli şekilde ailelerine ulaştırdı.

Adana'da ailesinin 13 gündür haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, Malatya'da bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan E.K, 9 Temmuz'da ailesine dışarıda gezeceğini belirterek evden çıktı.

Eve dönmeyen kızlarından haber alamayan anne Fındık (53) ve baba Süleyman K. (55), Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.

Malatya'da olan E.K. ise polis merkezine gitti.

Bunun üzerine ekipler, genç kızın ailesine haber verdi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.