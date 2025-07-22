Adana'da Kayıp 16 Yaşındaki Genç Kız Malatya'da Bulundu
Adana'da 13 gündür kayıp olan 16 yaşındaki E.K., Malatya'da bulundu. Ailesinin başvurusu üzerine polis ekipleri genç kızı güvenli şekilde ailelerine ulaştırdı.
Adana'da ailesinin 13 gündür haber alamadığı 16 yaşındaki genç kız, Malatya'da bulundu.
Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde yaşayan E.K, 9 Temmuz'da ailesine dışarıda gezeceğini belirterek evden çıktı.
Eve dönmeyen kızlarından haber alamayan anne Fındık (53) ve baba Süleyman K. (55), Köprübaşı Polis Merkezi Amirliğine başvurdu.
Malatya'da olan E.K. ise polis merkezine gitti.
Bunun üzerine ekipler, genç kızın ailesine haber verdi.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel