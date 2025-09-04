Adana'da Kayınpeder, Damadını Av Tüfeğiyle Öldürdü

ADANA'da kızı A.A.'yı (3) görmek için gittiği evde, kayınpederi İlhami A. (57) tarafından av tüfeğiyle öldürülen Berk Alkan'ın (25) cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Hakkında uzaklaştırma kararı olan Alkan'ın, olay öncesi kayınpederini telefonla arayıp kızını görmeye geleceğini söylediği, eve gittiğinde de kapıda tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde Ceyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'ndeki Ceyhun Kent Sitesi'nde meydana geldi. C.A. (25), kaçarak evlendiği taksi şoförü eşi Berk Alkan'dan şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma kararı aldı. Bir süre önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı da aldıran Cansu Alkan, kızı A.A. ile birlikte babası İlhami A.'nın evine gitti. Dün öğle saatlerinde Berk Alkan, kayınpederini arayıp kandilini kutlayarak, "Kızımı bir süredir göremiyorum. Akşam size geleceğiz" dedi. Daha sonra ablası D.A. (28) ile birlikte kayınpederinin evine giden Berk Alkan, zili çaldı. Kapıyı açan İlhami A., av tüfeğiyle damadına 3 el ateş etti. Berk Alkan kanlar içinde yere yığılırken, ablası D.A. ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

CENAZE TESLİM ALINDI

Komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Alkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, evden çıkmak istemeyen cinayet şüphelisi İlhami A.'yı, Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Alkan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otopsisi tamamlanan Alkan'ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak, defnedilmek üzere Ceyhan Yeni Mezarlığı'na götürüldü.

SORGUSU SÜRÜYOR

Öte yandan gözaltındaki şüpheli İlhami A.'nın, emniyetteki sorgusunun sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Haber: Anıl ATAR Kamera: Yusuf YILDIZ/ Adana,