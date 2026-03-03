Haberler

Adana'da akıntıya kapılan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Güncelleme:
Adana'da tarihi Taşköprü civarında Seyhan Nehri'nde balon dizmek için açılan kayıkta akıntıya kapılan iki kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Taşköprü çevresinde balon dizmek amacıyla Seyhan Nehri'ne açılan Ş.A. ve K.K, akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kayık, Taşköprü ayağına yakın kayalara çarparak orada mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, iki kişiyi kayıktan alarak köprünün ayaklarına taşıdı.

Daha sonra ikili, vinç yardımıyla nehirden güvenli bir şekilde çıkarıldı.

İki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı
