Adana'da kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Kozan ilçesinde bir kadının kaybolduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilerek arama çalışması başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kaybolduğu ileri sürülen kadın için arama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre, Durmuşlu Mahallesi mevkisine taksiyle gelen İmran Paksoy (35) bir süre sonra ortadan kayboldu. Durumu fark eden taksi şoförü, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Paksoy'u bulmak için Kozan Barajı ve çevredeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Azgın
