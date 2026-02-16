Tartıştığı kişinin babasını öldüren sanığa verilen 25 yıl hapis cezasının gerekçesi açıklandı

Haberler

Güncelleme:
Adana'da tartıştığı kişinin babasını bıçakla öldüren Mert T'ye, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verildi.

Adana'da tartıştığı kişinin babasını öldüren tutuklu sanığa "kasten öldürme" suçundan verilen 25 yıl hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, Engin Yıldız'ın (37) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan Mert T'ye 21 Ocak'ta görülen karar duruşmasında verilen cezanın gerekçeli kararı hazırlandı.

Kararda, olay günü sanığın, kız arkadaşına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle T. Yıldız ile tartıştığı belirtildi.

Tarafların yakınlarının da dahil olduğu kavga sırasında Mert T'nin, T. Yıldız'ın babası Engin Yıldız'ı bıçakla öldürüp olay yerinden kaçtığı anlatılan kararda, şu değerlendirme yapıldı:

"Sanığın ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğunun anlaşıldığından üzerine atılı 'kasten öldürme' suçunu işlediği sabit kabul edilerek cezalandırılmasına karar verilmiştir. Olayda maktulden kaynaklanan haksız bir eylemin söz konusu olmadığı, yasal şartları oluşmadığından Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesinde tanımlanan haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına da karar verilmiştir."

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 31 Mart 2025'te Engin Yıldız'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mert T. tutuklanmıştı. Hakkında dava açılan sanık, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Ocak'ta görülen karar duruşmasında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
500

