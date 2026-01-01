Haberler

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon şarampole devrildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde karla mücadele çalışmalarında kullanılan bir kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Sürücünün kaza esnasında yara almadığı öğrenildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde karla mücadele çalışmalarında kullanılan kamyon şarampole devrildi.

Plakası öğrenilemeyen kamyon, Çamlıbel Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.

Karla mücadele çalışmalarında kullanılan kamyonun sürücüsünün kazada yara almadığı ve kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi.

Kamyonun şarampolden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Onur Can Bulat - Güncel
