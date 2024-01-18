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Adana'da Kamyonette Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kilo 400 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Adana'da polisin takibe aldığı kamyonette yapılan aramada 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

ADANA'da polisin takibe alıp, durdurduğu kamyonetteki çuvallarda 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı otomobil ve kamyoneti, uygulama noktasında durdurdu. Sürücü Ramazan Ş.'nin indirildiği kamyonette narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yaptı. 'Oscar'ın yolcu koltuğuna tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada çuvalların içinde 7 kilo 400 gram esrar ele geçirildi. Ramazan Ş. ve kamyonete öncülük ettiği belirlenen otomobildeki Ali Y. ve kardeşleri Metin Y. ve Mehmet Y., Oktay Ö. gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ramazan Ş., uyuşturucunun kendine ait olduğunu itiraf etti. Diğer şüpheliler ise olayla bir ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemler sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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