Kaldırımda ilerleyen motosikletli takla attı! Bozuk taş az kalsın öldürüyordu

Adana'da kaldırımda giderken tekeri bozuk taşa takılan motosikletteki 2 genç kız yaralandı. O anlarda güvenlik kamerası olan biteni saniye saniye kaydetti.

NE OLDUĞUNU ANLAMADAN TAKLA ATTILAR

Kaza, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadının kullandığı motosiklet, kaldırımda giderken bozuk taşa çarpıp, takla attı.

Sürücü ile arkasındaki kadın, ne olduğunu bile anlamadan motosikletin altında kaldı. Büyük korku ve panik yaşayan 2 kadın şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalışırken uzun bir süre boyunca yaşadıkları şokun etkisinden çıkamadı

Çevredekiler hemen yaralıların yardımına koştu ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hafif yaralanan sürücü ve arkadaşını önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı. Akıllara durgunluk veren olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.