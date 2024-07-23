Üye Girişi
Haberler

Kaldırımda ilerleyen motosikletli takla attı! Bozuk taş az kalsın öldürüyordu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kaldırımda ilerleyen motosiklet bozuk taşa çarpıp, takla attı. Motosikletteki iki genç kızın çarpmanın etkisiyle savrularak düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralıların yardımına ise çevredeki esnaf koştu.

Adana'da kaldırımda giderken tekeri bozuk taşa takılan motosikletteki 2 genç kız yaralandı. O anlarda güvenlik kamerası olan biteni saniye saniye kaydetti.

NE OLDUĞUNU ANLAMADAN TAKLA ATTILAR

Kaza, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadının kullandığı motosiklet, kaldırımda giderken bozuk taşa çarpıp, takla attı.

Kaldırımda ilerleyen motosikletli takla attı! Bozuk taş az kalsın öldürüyordu

Sürücü ile arkasındaki kadın, ne olduğunu bile anlamadan motosikletin altında kaldı. Büyük korku ve panik yaşayan 2 kadın şaşkın bakışlarla ne olduğunu anlamaya çalışırken uzun bir süre boyunca yaşadıkları şokun etkisinden çıkamadı

Kaldırımda ilerleyen motosikletli takla attı! Bozuk taş az kalsın öldürüyordu

Çevredekiler hemen yaralıların yardımına koştu ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, hafif yaralanan sürücü ve arkadaşını önlem amaçlı hastaneye kaldırıldı. Akıllara durgunluk veren olaydan geriye ise bu görüntüler kaldı.

Kaldırımda ilerleyen motosikletli takla attı! Bozuk taş az kalsın öldürüyordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Kamerası Motosiklet Adana Güvenlik Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

TFF'nin yeni yönetiminde deprem! Bayram Saral seçimden 5 gün sonra görevinden istifa etti

 AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam yasası gibi sunulması haksızlık, arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam yasası gibi sunulması haksızlık, arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesi

Bakmadan Geçme

23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Oğuzeli, Araban 23-24 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Ceyhan, Kozan, İmamoğlu 23-24 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Ereğli, Meram, Akşehir 23-24 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Nilüfer 23-24 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi! 2024 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS B Grubu Genel Kültür ve Yetenek sınavı sonuçları hangi tarihte belli olacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? Korkuteli, Gazipaşa, Finike 23-24 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hortum nedir, nasıl oluşur? Karada ve denizde hortum oluşur mu? Kadir Ezildi neden hastanede? Kadir Ezildi'nin sağlık durumu nasıl? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? Polatlı, Bala, Etimesgut 23-24 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Temmuz 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 24 Temmuz burç yorumları nedir?
Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda

Olimpiyatlara günler kala skandal olay! Turist kadın kebapçıda toplu tecavüze uğradı, ülke alarmda
500

Yorumlar (6)

Murat Celik:

Ula kardeşim Yollar tükendi de kaldırımlara mı başladınız araçlar ne zamandan beri kaldırımdan gidiyor

13
0
yanıtYanıtla
Murat Basdinkci:

Kaldirimlar motorsikletten gecilmiyor. Nerede yuruyecegimizi sasirdik. Gercekten buna bir cozum bulunmali.

6
0
yanıtYanıtla
Erdal Bulut:

hahah

4
0
yanıtYanıtla
Dilek Usta:

Yavaş da gelmiyor.

1
0
yanıtYanıtla
Mengele:

Belediyeyi mahkemeye versin belediye görevinibiyi yapmamis

0
1
yanıtYanıtla
Cem ABACI:

Uzakdoğu trafiği gibi olacağız.Satış hızı kadar kurallara uyma hızı da artsa.Kaldırım yayalar içindir.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title