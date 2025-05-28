Adana'da Kafeden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kafeden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı. Olayda 8 bin lira para ve bir langırt oyunu çalındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kafeden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.
Kuruköprü Mahallesi'nde 1 Mayıs'ta S.Ş'ye ait kafedeki kasadan 8 bin lira ve "langırt" adlı oyun aletinden 700 lira çalındı.
İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
İşletmenin güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin benzer suçlardan sabıkası olan Gurbet A. olduğunu belirledi.
Fatih Mahallesi'ndeki bir sokakta yürüdüğü sırada yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, Gurbet A'nın iş yerine girmesi yer alıyor.