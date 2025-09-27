Adana'da Kadınlar Polikistik Over Sendromuna Dikkat Çekmek İçin Yürüyüş Yaptı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kadınlar, polikistik over sendromuna dikkati çekmek için yürüyüş yaptı.

Seyhan Soroptimist Kulübünce organize edilen etkinliğe katılan kadınlar, ellerindeki balonlarla Ziyapaşa Bulvarı'ndan İstasyon Meydanı'na yürüdü.

Katılımcılar, yürüyüşün ardından balonları gökyüzüne bıraktı.

Grup adına konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Songül Alemdaroğlu, polikistik over sendromunun her 5 kadından 1'inde görüldüğünü söyledi.

Sendromun, kadınların karşısına farklı dönemlerde çıkabilecek önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirten Alemdaroğlu, bu konuda farkındalık oluşturmak için bir araya geldiklerini kaydetti.