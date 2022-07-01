Adana'da kadını darbeden 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Adana'da kadını darbeden 2 şüpheli yakalandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da kadını darbeden 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadını darbeden 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kadını darbeden 2 zanlı gözaltına alındı.

Ptt Evleri Mahallesi Yeşilbulvar'daki ağaçlık alanda bir kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Adrese gelen ekipler, olaya müdahale ederek mağdur kadın İ.G'yi koruma altına aldı.

Kadını darbeden zanlılar R.T. ve T.M, gözaltına alındı. Şüpheliler Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

Mağdur İ.G'nin tedavisi 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansta yapıldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

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