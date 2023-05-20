Adana'da kadın kılığına giren şüpheliler kuyumcu soygunundan tutuklandı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde kadın kılığına girip tabanca ve pompalı tüfekle soygun yapmaya çalışan 3 şüpheli ile onların kuryeliğini yapan bir şahıs tutuklandı. Şüpheliler, kuyumcuya girdiklerinde silah tutukluk yaptığını belirterek panikleyip kaçtıklarını söyledi.

Adana'da kadın kılığına girip tabanca ve pompalı tüfekle soygun yapmaya çalıştıkları kuyumcudan iş yeri sahibinin çekmeceyi açmasıyla korkup kaçan 3 şüpheli ile onların kuryeliğini yapan bir şahıs tutuklandı.

Olay, bir hafta önce Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki Zafer A.'ya (26) ait kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, kadın kılığına giren 3 silahlı, motosikletle kuyumcunun önüne geldi. İş yeri sahibine silahı doğrultan şüpheliler, kuyumcunun çekmeceyi açmasıyla kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay anının da yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin olay yerine yakın bir bölgeye minibüsle geldiğini, daha sonra aracın içinden çıkardıkları motosikletle kuyumcuya gittiklerini belirledi. Ekipler, teknik takip sonucu ilk olarak şüphelilerin soygun girişiminde bulunurken giydiği kıyafetleri boş bir araziye atılmış halde buldu. Ardından ekipler o bölgeye yakın bir sokakta kuyumcuya giren 3 şüphelinin yanı sıra minibüsü kullanan ve soygun planına katıldığı belirlenen 2 şüpheliyi daha tespit edip gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.

Çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler Bekir E.(19), İbrahim Y.(21) ve Yusuf Ö.'nün (18) ifadelerinde "Kuyumcuya girdiğimizde silah tutukluluk yaptı. Bunun üzerine panikleyip hemen kaçtık" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Bekir E., İbrahim Y., Yusuf Ö., olayda minibüsü kullanan Ümit Ö. (28) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli M.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA