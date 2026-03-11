Adana'da kaçakçılık operasyonunda 37 şüpheli yakalandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 37 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak ürün bulunduğu belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda kaçak 525 bin 300'ü tütün doldurulmuş 932 bin 800 makaron (filtreli sigara kağıdı), 863 kilogram kıyılmış tütün, 163 kilogram nargile tütünü, 5 bin 394 paket sigara, 1555 ısıtılmış sigara, 362 puro, 405 elektronik sigara, 55 elektronik sigara likidi, 101 cinsel içerikli ürün, sigara sarma makinesi ile ruhsatsız 2 av tüfeği ele geçirildi.

Polis ekipleri, kaçak ürünlerle ilgili 37 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılar, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.