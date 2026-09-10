Adana'da kaçak silah ticareti iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa dava açıldı

Adana'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir otoparkta aracın bagajında kaçak silah ele geçirilmesiyle ilgili 21 Haziran'da tutuklanan A.Ö, İ.G. ve L.O. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İ.G. ve L.O'nun gece vakti A.Ö'ye ait otomobilin bagajına 3 çuval yüklediği ve araçla hareket edecekleri sırada ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yakalandıkları belirtildi.

Aracın bagajındaki çuvallarda ruhsatsız 2 otomatik tabanca, 100 kurusıkı tabanca, 100 şarjör ve silah imalatında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanıkların telefonlarında da silah ticaretine ilişkin yazışmaların bulunduğu ifade edildi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA