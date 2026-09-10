Haberler

Adana'da kaçak silah ticareti iddiasıyla tutuklanan 3 sanığa dava açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'da kaçak silah ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanık hakkında 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir otoparkta aracın bagajında kaçak silah ele geçirilmesiyle ilgili 21 Haziran'da tutuklanan A.Ö, İ.G. ve L.O. hakkında savcılığın yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 8'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İ.G. ve L.O'nun gece vakti A.Ö'ye ait otomobilin bagajına 3 çuval yüklediği ve araçla hareket edecekleri sırada ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yakalandıkları belirtildi.

Aracın bagajındaki çuvallarda ruhsatsız 2 otomatik tabanca, 100 kurusıkı tabanca, 100 şarjör ve silah imalatında kullanılan malzemelerin ele geçirildiği anlatılan iddianamede, sanıkların telefonlarında da silah ticaretine ilişkin yazışmaların bulunduğu ifade edildi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gürlek: Gülistan Doku'nun naaşı kimyasalla yok edilmiş olabilir

Bakan korkunç ihtimali açıkladı! Gülistan dosyasının seyri değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlklerin iPhone'u! Apple yıllardır yapmadığı ne varsa Duo'da yaptı

Teknoloji dünyasını sarsan telefon
Telefonları kapattılar! İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Nereden nereye! Kaleyi bıraktı, tahta çıktı

Nereden nereye! Kaleyi bıraktı, tahta çıktı
Ahbap'ın satın alma müdürü her şeyi anlattı! İşte Haluk Levent'in kaçmayı düşündüğü ülke

Satın alma müdürü anlattı! İşte Haluk'un kaçmayı düşündüğü ülke
Dünya genelinde Ağustos 2026, kayıtlara geçen en sıcak ay oldu

Geçtiğimiz Ağustos ayı tarihe geçti
Yunanistan'dan Ankara'yı kızdıracak çıkış: Gerekirse müdahale ederiz

Türkiye'yi açık açık tehdit etti: Gerekirse müdahale ederiz
Camp Nou'yu su bastı

Görüntünün nerede çekildiğini duyanlar inanamıyor