Adana'da kaçak makaron ve tütün operasyonu; 2 tutuklama

Adana'da yapılan operasyonda, gümrük kaçağı olarak tanımlanan 400 bin makaron, 300 bin doldurulmuş sigara ve 1,720 paket nargile tütünü ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

ADANA'da bir depoya düzenlenen baskında gümrük kaçağı 400 bin makaron, bin 720 paket nargile tütünü ile 300 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T. ile A.D., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir depoda yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara ve makaron olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Depoda arama yapan polis, gümrük kaçağı 400 bin makaron, bin 720 paket nargile tütünü ile 300 bin kaçak doldurulmuş sigara ele geçirdi. Operasyonda A.T. ve A.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
