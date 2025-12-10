Haberler

Adana'da kaçak içki ve etil alkol operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Adana'da düzenlenen operasyonda, 174 şişe kaçak içki ve 2 bin 80 litre etil alkol ele geçirildi. 5 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da kaçak 174 şişe içki ve 2 bin 80 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak içki bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki çok sayıda araca yönelik operasyon düzenledi.

Araçlardaki aramalarda, kaçak 174 şişe içki ve 2 bin 80 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
