Adana'da jandarmanın uygulamasından kaçan sürücüye 290 bin lira ceza
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulama noktasından kaçan otomobil sürücüsüne 290 bin lira ceza kesildi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde jandarma ekiplerinin uygulama noktasından kaçan otomobil sürücüsüne 290 bin lira ceza kesildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri, 4 kişinin bulunduğu aracı uygulama noktasında durdurmak istedi.
İkaza uymayıp kaçan sürücünün aracı, takip sonucu yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulundu.
Ekipler, 290 bin lira ceza kestiği sürücünün otomobilini 2 ay süreyle trafikten menetti.
Kaynak: AA