Adana'da James Bond filminin çekildiği köprü yıkılıyor

Adana'da 007 James Bond: Skyfall filminde aksiyon sahnelerinin çekildiği 64 yıllık Kasım Gülek Köprüsü, yüksek hızlı tren projesi kapsamında yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkımın ardından modern bir alt geçit inşa edilecek.

ADANA'da, '007 James Bond: Skyfall' filminin aksiyon sahnelerinin çekildiği 64 yıllık Kasım Gülek Köprüsü'nde, yüksek hızlı tren projesi kapsamında yıkım çalışmaları başladı.

Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde 1962 yılından bu yana tren hattı üzerinde hizmet veren Kasım Gülek Köprüsü'nün yıkımına bugün itibarıyla başlandı. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi kapsamında alınan karar doğrultusunda köprü, kontrollü şekilde kaldırılacak. 007 James Bond: Skyfall' filminde aksiyon sahnelerinin çekildiği Kasım Gülek Köprüsü'nün yerine modern bir alt geçit inşa edilecek.

Yetkililer, köprünün yıkımının ardından alt geçit çalışmalarının da proje kapsamında eş zamanlı yürütüleceğini belirtti. Alt geçit inşaatının 15 Kasım'a kadar tamamlanmasının planlandığı bildirildi. Yetkililer, sürücülerin trafik yoğunluğunu önlemek için alternatif güzergahları kullanmalarını tavsiye etti.

