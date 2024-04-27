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Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi

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Filistin İçin 1000 Genç üyesi bir grup, Adana'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Grup, Adana Konsolosluğu binası önünde toplandı ve basın açıklaması yaptı. Daha sonra İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınında yürüyüş gerçekleştirdi.

Adana'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Filistin İçin 1000 Genç üyesi bir grup, ABD'nin merkez Yüreğir ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bulunan Adana Konsolosluğu binasının yanında toplandı.

Grup adına açıklama yapan Muhammed Mehdi Deveci, ABD'de Gazze eylemlerine katılan öğrencilere polisin orantısız güç uygulamasını kınadı.

Basın açıklamasının ardından İncirlik 10. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınında bir noktaya giden grup, burada yürüyüş yaptı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren grup, burada yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İncirlik Filistin İsrail Adana Gazze Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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