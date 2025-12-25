Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı
Adana'da D-400 kara yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen işçi servisi minibüsünde 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Adana'da devrilen işçi servisinde 2 kişi yaralandı.
D-400 kara yolu Ceyhan ilçesi yakınlarında sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen işçi servisi olarak kullanılan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel