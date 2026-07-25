Haberler

Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede öldü

Adana'da iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastanede öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selahattin Eyyubi Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki PVC atölyesinde 20 Temmuz'da yakınlarıyla konuştuğu sırada silahlı saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Ali Güloğlu (45), kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Güloğlu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin olayın ardından kaçan zanlıları yakalamak için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi

"Oğlu öldürdü, annesi cesedi 100 bin liraya yok ettirdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bircan Bali izlerken dudağını ısırdı: Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik

"Fantezi kıyafeti bu, kırbaç eksik"
Ali Babacan 'dan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Ali Babacan 'dan Özgür Özel'e telefon
İspanya cehennemi yaşıyor: Dev ağaçlar cayır cayır yandı, ekipler çaresiz kaldı

Cehennemi yaşayan ülkede felaketin boyutu her geçen dakika artıyor

Mehmet Metiner'den kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Kafa karıştıran paylaşım: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu

14 yaşındaki çocuk ülkeyi alarma geçirdi: Savaş uçakları havalandı
Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti

Eşinin ağzını yastıkla kapatıp kafasına sıkan caninin mesleği şok etti
Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak

Altın satışında yeni dönem! Kuyumcular kazan kaldıracak