Adana'da iş makinesi kazası: Bir işçi hayatını kaybetti
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Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nde bir maden şirketinde çalışan Hüseyin Soylu, freni boşalan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili iş makinesi operatörü gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde iş makinesinin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nde, bir maden şirketinde çalışan 50 yaşındaki Hüseyin Soylu, freni boşalan iş makinesinin altında kaldı.
İş yeri yönetiminin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Soylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Soylu'nun cenazesi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili iş makinesinin operatörünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Tunur - Güncel