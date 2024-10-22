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Adana'da İntikam Cinayeti: Bir Genç Tabancayla Öldürüldü

Adana'da İntikam Cinayeti: Bir Genç Tabancayla Öldürüldü
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Adana'da 19 yaşındaki Samet Aslan, teyzesinin evinin önünde beklerken 21 yaşındaki Ahmet Demirel tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olayın, Aslan'ın bir yıl önce Demirel'in ağabeyine saldırması nedeniyle intikam amacıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

Adana'da, dün teyzesinin evinin önünde bekleyen Samet Aslan'ı (19) tabancayla vurarak öldüren Ahmet Demirel'in (21) ardından onu motosikletle olay yerine getiren kuzeni Mehmet Demirel (19) de gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Aslan'ın, önceki yıl Ahmet Demirel'in ağabeyi Ahmet Çaçan Demirel'i (35) tabancayla vurarak yaraladığı belirlendi. Ahmet Demirel'in bu olay nedeniyle husumet beslediği Aslan'ı, intikam için öldürdüğü ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyete götürülen Ahmet Demirel, ifadesinde, Olay ani gelişti. Tartıştık, bana küfretti. Bu nedenle ateş ettim dedi. İşlemleri tamamlanan Ahmet ile kuzeni Mehmet Demirel, adliyeye sevk edildi.

Haber Anıl ATAR – Kamera Yaşar SERİNTÜRK ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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