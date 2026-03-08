Adana'da aranan kadın sağ bulundu

ADANA'nın Kozan ilçesinde kurtarma ekiplerinin arama çalışması başlattığı İ.P. (35) isimli kadın, jandarmanın kendisine telefonla ulaşması sonucu bulundu.

Kadirli'de yaşayan İ.P. dün gece taksiyle Kozan ilçesindeki Durmuşlu Mahallesi'ne geldi. İ.P., Kozan Barajı çevresinde taksiden indi. İ.P.'nin yol boyunca yaptığı telefon görüşmelerinden şüphelenen taksi şoförü, intihar edebileceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, İ.P.'yi bulmak için Kozan Barajı ve çevresindeki ormanda arama kurtarma çalışması başlattı. Jandarma sabaha karşı telefonla İ.P.'ye ulaştı. Ekiplerin ikna ettiği kadın, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi, ardından da ailesine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı