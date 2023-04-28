Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ceyhan ilçesi Aytemuroğlu Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle H.Y, M.G. ve A.P. silahla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen M.G. ve A.P. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, iki grup arasındaki kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.