Adana'da İki Ayrı Trafik Kazası: 2 Ölü, 4 Yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

H.R.M. idaresindeki 01 BH 854 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan gişeleri yakınında Deniz Erdoğdu'nun kullandığı 31 U 6866 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ile polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Erdoğdu ve aynı araçta bulunan Erhan Erdoğdu hayatını kaybetti. Akrabaları Bostan Erdoğdu ve Sabriye Erdoğdu ise yaralandı.

Yaralılar, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü H.R.M. gözaltına alındı.

Olay yerine çağrılan cenaze aracı kaza yaptı

Olay yerine çağrılan Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı cenaze aracı ise Ceyhan otoyolunun bağlantı yolunda traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan traktör sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.