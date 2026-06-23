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Adana'da içme suyu borusunun patlaması nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu

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Adana'nın Çukurova ilçesinde içme suyu borusunun patlaması sonucu bazı yollarda su birikintileri oluştu, yaya ve araç geçişi zorlaştı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde içme suyu borusunun patlaması nedeniyle bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda, Adana Su ve Kanalizasyon İdaresine ait içme suyu borusu patladı.

Borunun patlaması nedeniyle bulvarda ve buraya bağlı bazı yollarda su birikintisi oluştu.

Yollarda oluşan su birikintisi yaya ve araçların geçişini de zorlaştırdı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade
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