Adana'da horoz dövüştüren 57 kişiye 661 bin 428 lira ceza verildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde horoz dövüşü ve bahis düzenleyen bir iş yerine düzenlenen operasyon sonucunda 57 kişiye toplam 661 bin 428 lira ceza kesildi. 9 horoz ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde horoz dövüştüren 57 kişiye 661 bin 428 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Yeşiloba Mahallesi'nde girişinde Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği tabelası bulunan bir iş yerinde horoz dövüşüyle bahis oynatıldığını belirledi.

Ekipteki bir polis, bahis oynamak istediğini belirterek sivil şekilde girdiği işletmede horoz dövüştürülmesini ve bahis oynatılmasını kamerayla kaydetti.

Daha sonra polisin işaretiyle içeriye giren ekipler, 57 kişiye 661 bin 428 lira ceza uyguladı, 2 bin liraya da el koydu.

İş yeri sahibi H.S. (65) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "hayvana eziyet" suçlarından işlem yapan ekipler, 9 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

Kaydedilen görüntülerde sivil polisin ringde dövüştürülen iki horozu ayırdığı görülüyor.

Kaynak: AA " / " + Yusuf Koyun -
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

