Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evin klimasının dış ünitesini çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden A.E, evinin damında klimanın dış ünitesini çalmaya çalışan bir kişi olduğunu fark etti.

Şüpheliyi yakalayan ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.