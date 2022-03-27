Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Haberler

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Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evin klimasının dış ünitesini çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir evin klimasının dış ünitesini çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden A.E, evinin damında klimanın dış ünitesini çalmaya çalışan bir kişi olduğunu fark etti.

Şüpheliyi yakalayan ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi.

Ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Yeşilyurt, Seyhan, Adana, Güncel, Haberler

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