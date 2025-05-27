Adana'da Hırsızlık Olayı: 1,5 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı

Adana'da Hırsızlık Olayı: 1,5 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı
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Adana'da, Kibariye S. ve D.K. isimli şüpheliler, girdikleri iki daireden toplamda 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilen Kibariye S., tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ADANA'da yüzlerini eşarpla gizleyen Kibariye S. (27) ile D.K. (17), girdikleri 2 daireden yaklaşık 1,5 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilip yakalanan Kibariye S., tutuklandı.

Olay, 2 Mayıs'ta, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Yüzlerini eşarpla gizleyen Kibariye S. ile D.K., bankada çalışan C.P.'nin dairesinin kapısını zorlayarak, içeri girdi. Yatak odasındaki gardırobu açan şüpheliler, 240 gram bileziği çalıp, daireden ayrıldı. Hırsızlığın ardından kaybolan şüphelilerin apartmana girdiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

BAŞKA EVE DE GİRMİŞLER

Eve döndüğünde hırsızlığı fark eden C.P.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturmada şüphelilerin, 2 Nisan'da G.A.'nın Sarıçam ilçesi İncirlik Hürriyet Mahallesi'ndeki müstakil evinden de 13 Cumhuriyet ve 2 yarım altın ile çeşitli ziynet eşyalarını çaldığı belirlendi. Polis ekipleri, toplam 1,5 milyon liralık altın çalan şüphelilerden Kibariye S.'yi saklandığı adrese yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Kibariye S. sorgusunda, "Görüntülerdeki kişi benim ancak hırsızlık yapmadım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Adresinde bulunmayan D.K.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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