Adana'da Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım heyelan nedeniyle tek yönlü sağlanıyor
Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası Feke-Saimbeyli kara yolunda ulaşım kontrollü olarak tek yönlü gerçekleştiriliyor. Heyelan, şiddetli yağışın etkisiyle oluştu ve helikopter pisti ile yolun bir bölümü çöktü.
Adana'da heyelan nedeniyle Feke- Saimbeyli kara yolunda ulaşım tek yönlü sağlanıyor.
Feke ilçesi Arıkayası mevkisinde kentte etkili olan şiddetli yağışın ardından oluşan heyelanda helikopter pisti ve yolun tek şeridi çöktü.
Karayolları ekiplerinin çalışmasının sürdüğü bölgede ulaşım kontrollü olarak tek yönlü sağlanıyor.
Ekiplerin çalışması ve bölge dronla görüntülendi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören - Güncel