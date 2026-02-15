Haberler

Adana'da heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan yolda çalışmalar sürüyor

Güncelleme:
Adana'nın Feke ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Feke-Saimbeyli kara yolunda onarım çalışmaları devam ediyor. Mersin Karayolları ekipleri, yolu yeniden trafiğe açmak için temizlik ve güçlendirme işlemlerini sürdürüyor.

Adana'nın Feke ilçesinde heyelan nedeniyle trafiğe kapatılan Feke- Saimbeyli kara yolunda yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Feke ile Saimbeyli ilçelerini bağlayan kara yolunda, dün sabah saatlerinde Göksu Çayı'ndaki su seviyesinin yükselmesi sonucu meydana gelen heyelanın ardından başlatılan çalışma sürüyor.

Mersin Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun yeniden trafiğe açılması için iş makineleriyle temizlik yapıyor, güçlendirme işlemi yürütüyor.

Saimbeyli Belediyesi ekipleri de sağanaktan etkilenen alanlarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Mahalleleri ziyaret eden Belediye Başkanı Mahmut Dal, çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören - Güncel
