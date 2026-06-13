Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu ekiplerce açıldı
Adana'nın Feke ilçesinde sağanak yağışın tetiklediği heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Adana'da, heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Feke ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Feke-Kozan kara yolu Akkaya Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören