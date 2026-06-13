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Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu ekiplerce açıldı

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Adana'nın Feke ilçesinde sağanak yağışın tetiklediği heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Adana'da, heyelan nedeniyle kapanan Feke-Kozan kara yolu, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Feke ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Feke-Kozan kara yolu Akkaya Mahallesi mevkisinde heyelan meydana geldi.

Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden açıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören
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