Heyelan nedeniyle kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolu tek şerit olarak açıldı
Adana'da etkili olan yoğun yağış ve kar erimesi nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolu, yapılan çalışmalarla tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Ayrıca Feke-Saimbeyli kara yolunun da trafiğe açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Adana'da heyelan nedeniyle kapanan Aladağ- İmamoğlu kara yolu tek şerit olarak açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki gündür etkisini sürdüren yoğun yağış ve kar erimesi nedeniyle Aladağ-İmamoğlu kara yolunda heyelan meydana geldiği belirtildi.
Heyelan sonucu ulaşıma kapanan Aladağ-İmamoğlu kara yolunun yapılan çalışmalarla tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldığı ifade edilen açıklamada, Göksu Çayı'nın debisinin artması ve taşkın yaşanması sebebiyle çift yönlü ulaşıma kapanan Feke- Saimbeyli kara yolunun da güvenli şekilde yeniden trafiğe açılması amacıyla ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kaydedildi.