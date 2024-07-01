Adana'da 'Her Yer Evimin Mutfağı' Projesiyle 30 Kadına Aşçılık Eğitimi Verildi
Adana'da Yüreğir Kaymakamlığı, Adana Şefler Kulübü ve Yüreğir Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 'Her Yer Evimin Mutfağı' projesi kapsamında 30 kadına aşçılık eğitimi verildi. Eğitimi tamamlayan kadınlar köfte ekmek yaparak yeteneklerini sergiledi. Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, projenin Adana'nın gastronomi potansiyelini ortaya çıkaracağını ve kadınlara istihdam oluşturacağını belirtti.
Adana'da "Her Yer Evimin Mutfağı" projesi kapsamında 30 kadına aşçılık eğitimi verildi.
Yüreğir Kaymakamlığı, Adana Şefler Kulübü ve Yüreğir Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Kiremithane Aile Destek Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte, aşçılık eğitimini tamamlayan kadınlar köfte ekmek yaptı.
Etkinliğe katılan Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 30 kursiyere aşçılık eğitimi verildiğini söyledi.
Gastronomi kenti olan Adana'nın bu alandaki potansiyelini ortaya çıkaracak önemli bir projeye imza attıklarını belirten Aksu, kentin en önemli işletmelerinde kadınlara istihdam oluşturacaklarını kaydetti.