Adana'da 'Her Yer Evimin Mutfağı' Projesiyle 30 Kadına Aşçılık Eğitimi Verildi

Adana'da "Her Yer Evimin Mutfağı" projesi kapsamında 30 kadına aşçılık eğitimi verildi.

Yüreğir Kaymakamlığı, Adana Şefler Kulübü ve Yüreğir Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Kiremithane Aile Destek Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, aşçılık eğitimini tamamlayan kadınlar köfte ekmek yaptı.

Etkinliğe katılan Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, 30 kursiyere aşçılık eğitimi verildiğini söyledi.

Gastronomi kenti olan Adana'nın bu alandaki potansiyelini ortaya çıkaracak önemli bir projeye imza attıklarını belirten Aksu, kentin en önemli işletmelerinde kadınlara istihdam oluşturacaklarını kaydetti.