Haberler

Adana'da silahla havaya ateş açtıkları iddia edilen 7 zanlı gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir evin damında tabancayla havaya ateş açan 7 şüpheli gözaltına alındı. Silah sesini duyan bekçi, durumu polise bildirdi. Olay sonrası 2 tabanca ve 94 fişek ele geçirildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evin damından tabancayla havaya ateş açtıkları öne sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gürselpaşa Mahallesi'ndeki Yavuz Selim Ortaokulu'nda görevli bekçi, silah sesi duyması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, 75126 Sokak'taki bir evin damına çıkan şüphelilerin, husumetlilerini korkutmak bahanesiyle havaya ateş açtığını belirledi.

Adreste ve bir araçta arama yapan ekipler, 2 tabanca ve 94 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan 7 zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

