Adana'da yatağa bağımlı gencin film izleme hayali sağlık ekiplerince gerçekleştirildi

Adana'da rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı 26 yaşındaki gencin film izleme hayali, doğum gününde sağlık ekiplerinin sürpriziyle gerçeğe dönüştürüldü.

Seyhan Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi personeli, bir süredir takip ve tedavisini sürdürdükleri Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası İlvan Zengin'in en büyük hayalinin, odasının tavanında film izleyebilmek olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine harekete geçen sağlık çalışanları, Zengin için sürpriz bir doğum günü etkinliği düzenleyerek yaş pastayla evine gitti.

Sağlık çalışanları, pastasındaki mumları üfleyen Zengin'e doğum günü hediyesi olarak projeksiyon cihazı verdi.

Odasına kurulan projeksiyon sistemi sayesinde Zengin, film izleme hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

İlvan Zengin ve ailesi, yapılan sürpriz ve destek için sağlık çalışanlarına teşekkür etti.