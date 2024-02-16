Adana'da Hastanede Doktor Darbedildi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hastanenin acil servisinde görevli doktorun darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, hastanenin acil servisinde görevli doktorun darbedilmesi güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Seyhan Devlet Hastanesinin acil servisine dün gelen Bekir G. (50), kendisiyle ilgilenmediğini ileri sürdüğü doktor H.D. (30) ile tartıştı.
Tartışma sürerken Bekir G, doktor H.D'ye yumruk attı.
Olaya, hastane polisi müdahale etti.
Polis merkezine götürülen şüpheli, tedavisi için Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
Bekir G'nin tedavisi gözetim altında sürüyor.
Zanlının doktoru darbetmesi ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.