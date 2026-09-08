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Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın söndürüldü

Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın söndürüldü
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Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Adana'da hal kompleksinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde plastik meyve kasalarının istiflendiği alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın bir süre sonra yakındaki bir depoya ve üç ağaca sıçradı.

Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depo ile üç ağaç zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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