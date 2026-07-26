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Adana'da hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

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Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Varsaklar Mahallesi'nde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 SY 144 plakalı hafif ticari araç ile K.D'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Yaralanan K.D. ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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