Adana'da gölette kadın cesedi bulundu
Adana'nın Tufanbeyli ilçesindeki Kürebeli Göleti'nde bir kadın cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, cesedin 24 yaşındaki Bahar Aksüt'e ait olduğunu tespit etti. Ölüm nedeni araştırılıyor.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde gölette kadın cesedi bulundu.
İlçedeki Kürebeli Göleti'nde bir kadın cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, kıyıya çıkarılan cesedi olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmayla ölen kişinin Bahar Aksüt (24) olduğunu belirledi.
Aksüt'ün ölüm nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz